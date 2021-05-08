11:07, Сегодня

Имеем дело с чекистами: озвучен сценарий возможного вторжения России в Украину Кремль может вернуться к тактике "зеленых человечков", считает военный эксперт

Россия не решится на открытое военное вторжение в Украину, но "гибридный сценарий" с использованием "зеленых человечков" является более реальным.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Иван Ступак, комментируя слова экс-советника президента России Андрея Илларионова о возможности вторжения армии РФ из оккупированного Крыма.

"Для меня вероятность военного вторжения выше нуля. Она есть, ее невозможно отвергать, она присутствует всегда. Мы имеем дело с чекистами в полном смысле. Это будет наступление коварное, неожиданное, и они так же могут покинуть нашу территорию", - подчеркнул эксперт.

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Он привел в качестве примера страны Балтии, которые опасаются "туристического" сценария вторжения - "зашли, уничтожили оборону и вышли".

На уточняющий вопрос, предусматривают ли такие действия "гибридный сценарий" с войсками без опознавательных знаков, Ступак ответил:

"Так точно. А вероятность вторжения с целью оккупации, установления некой "народной республики" - невозможно это сделать, не опираясь на местное население. Если местное население не поддерживает такое "вероисповедание", то вероятность такого вторжения близка к нулю... Военное вторжение я не расцениваю как большую угрозу. Я расцениваю как большую угрозу гибридное вторжение. Это "зеленые человечки" зашли, уничтожили нашу оборону и вышли".

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Напомним, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Россия может начать наступление на Украину с территории оккупированного Крыма. По его мнению, такой сценарий возможен в конце июля 2021 года, когда РФ будет готовиться к военным учениям "Запад 2021".

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, возможно ли в будущем примирение Украины и России.