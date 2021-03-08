23:04, Сегодня

Верещук рассказала, кто должен быть министром обороны "Министр обороны - это политик, гражданское лицо", - заявила депутат

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, кто должен занимать должность министра обороны Украины.

Ведущий Василий Голованов: В соцсетях и телеграм-каналах активно обсуждают, действительно ли кандидатуру Верещук рассматривают на должность министра обороны.

Верещук: Пока это только информация из соцсетей, у меня такого разговора с президентом не было.

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Голованов: Если представить, что на встрече с президентом и премьером вам бы озвучили это предложение, вы бы его рассматривали?

Верещук: Да, это мой профильный комитет, я работаю в комитете по нацбезопасности, обороне и разведке.

Голованов: То есть существует вероятность, что у нас может появиться первая женщина-министр обороны?

Верещук: Конечно, и страны НАТО лишнее тому подтверждение, где есть женщины-министры обороны. Министр обороны - это политик, гражданское лицо. А не как в нашем представлении - человек, который руководит армией или войсками.

Голованов: Украинцы готовы к тому, что министром обороны будет женщина?

Верещук: Если украинцы понимают, что министр обороны не воюет, а занимается обслуживанием, делает все, чтобы престиж военнослужащего был высоким, делает все, чтобы военнослужащие чувствовали себя защищенными от государства, а также защищает бюджет обороны - это важно знать. И тогда украинцы, конечно, будут «за». Потому что у нас, в нашем понимании, пока министр обороны - это как минимум генерал, с погонами, лампасами, постсоветский нарратив. На самом деле, это не так. Министр обороны - это гражданское лицо, политик, менеджер, но не военный.

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Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украина получила от НАТО предупреждения насчет России.