23:59, Вчера

Может коснуться каждого украинца — нардеп о важном законе Муса Магомедов рассказал, что не так с законом о декларировании имущества

В Украине усилят наказание за ложь в декларациях. Об особенностях законопроекта рассказал внефракционный нардеп Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"Могу сказать, что я пока заполнял декларацию, чуть сам не поседел. Потому что это не просто, и избежать ошибок – достаточно сложная история. Поэтому я считаю, что за законопроект в том виде, в котором он прошел через комитет, голосовать нельзя. У меня такое ощущение, что идет определенная подмена понятий, и все это делается с такими популистическими целями, чтобы показать, что боремся против нечестных чиновников, депутатов, на самом деле вместо того, чтобы бороться реально против преступлений, хищений, нечестных способов зарабатывать деньги", — сказал он.

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По словам депутата, закон о декларировании затронет всех украинцев.

"Тут нужно понимать следующее – популизма ради за закон можно проголосовать, но нужно совершенно точно понимать, что этот закон будет действовать по отношению ко всем украинцам. Нужно понимать, что мы движемся в сторону всеобщего декларирования, в этом году предлагается нулевая декларация для украинцев, чтобы вывести свои активы из тени. Это один шаг. Следующий шаг, когда будет всеобщая декларация, и те законы, которые будут приняты сейчас, будут работать и тогда, причем по отношению к каждому украинцу", — сказал он.

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Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №4651 президента Владимира Зеленского. Этот закон предлагает вернуть лишение свободы за ложь в декларациях.