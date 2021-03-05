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"На помойке будешь": министр, журналист и "слуга народа" поругались в прямом эфире Министр культуры Александр Ткаченко и нардеп Никита Потураев резко ответили на выпад журналиста Игоря Лесева

В эфире канала "Украина 24" вспыхнула ссора между журналистом Игорем Лесевым, нардепом от "Слуги народа" Никитой Потураевым и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Во время программы говорили, в частности, о языковой политике в Украине.

Игорь Лесев: У нас такая специфическая пара (Потураев и Ткаченко у трибуны в студии – ред.). Сделаю небольшой комментарий. Говорить о языке с рядом людей – это как спорить, почему любой язык на планете нельзя защищать. Мы же понимаем, какая у нас языковая политика идет. У нас не защита украинского языка, а идет дискриминация другого языка, происходит политика социального расизма. Вот эти ребята (Потураев и Ткаченко –ред.) ее продолжают. Скажу, к чему это сейчас уже идет. Первое, вот эти ребята…

Александр Ткаченко: А можно без "ребят"?

Игорь Лесев: Ну а как вас назвать, товарищи…

Александр Ткаченко: Не надо "ребят", мы же тебя ребенком не называем. Уберите это "ребята".

Игорь Лесев: Я их не уважаю, поэтому так называю.

Александр Ткаченко: Вы можете меня не уважать, но ребенком не надо называть.

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Никита Потураев: Я таких вот разговаривающих навидался в своей жизни много. Они в основном сейчас знаешь где – в Москве. Я с тобой вот так сейчас на "ты" поговорю, чтобы было понятнее мое к тебе отношение…

Игорь Лесев: На помойке тебя нашли, следующие выборы – на помойке будешь.

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Ранее нардеп Алексей Гончаренко резко ответил Нестору Шуфричу в прямом эфире.