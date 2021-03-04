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"Готовим план действий": в Кабмине назвали приоритеты на ближайший год Олег Немчинов рассказал, чем планирует заниматься правительство

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире канала "Украина 24" о приоритетах Кабмина на следующий год.

"Достаточно прозрачные приоритеты, они будут объявлены в ближайшее время, потому что мы готовим к презентации план действий правительства на ближайший год. В первую очередь они будут касаться выполнения предвыборных программ президента Зеленского, а также правящей коалиции монобольшинства "Слуга народа". Они будут также касаться как тактических вызовов, которыми сейчас является преодоление коронакризиса, так и, конечно, улучшения социально-экономического положения", — сказал он.

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Немчинов назвал программы, которые будут воплощаться в жизнь в течение всего года.

"Если мы говорим о приоритетных программах — это продолжение "Большого строительства", новая программа "Большая реставрация", многие программы, связанные с поддержкой креативных отраслей, ну и большой блок вопросов, связанных с охраной здоровья. Программа действий правительства уже фактически на стадии согласования в комитетах, я думаю, что в ближайшее время (она будет представлена ​​в Раде - ред.)", — сказал он.

Ранее Немчинов рассказал, что происходит с карантинными зонами в Украине.