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Украина ожидает четыре вида вакцин: министр назвал даты поставок Осторожно могу сказать, что, возможно, в апреле мы можем рассчитывать на вакцины из ЕС, заявил министр

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, каких вакцин от коронавируса и в какие сроки ожидает Украина.

«Что касается Sinovac, дата 6 марта - это то, что у нас стоит в контракте. 30 календарных дней после регистрации этой вакцины в Китае. Мы ожидаем сообщения от ГП «Медицинские закупки». Они являются стороной контракта. Ожидаем, выполнят ли они контракт, и приедет ли вакцина. В контракте прописано, что компания должна поставить в Украину эту вакцину через 30 календарных дней после регистрации вакцины в Китае. Более того, в контракте государство полностью защищено, если начнется перенос сроков, то будут соответствующие штрафные санкции. Если не будут подтверждены условия 70% эффективности вакцины, то мы ее не будем принимать. Пока по тем документам, которые они нам показывали, этого подтверждения нет», - сообщил министр.

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Он отметил, что сейчас есть сдвиги в направлении закупки вакцин непосредственно у Евросоюза.

«Осторожно могу сказать, что, возможно, в апреле мы можем рассчитывать (на вакцины из ЕС - ред.). Но в то же время мы не рассчитываем только на эту помощь. У нас есть собственные контракты. Первые 500 тыс. вакцин AstraZeneca (из Индии - ред.) уже приехали, мы ожидаем еще 2 млн доз этой вакцины. Потом у нас еще 10 млн вакцин Novavax - это то, что у нас подтверждено. Ожидаем также поставки других производителей вакцин. Что касается Pfizer, COVAX нам подтвердил, и мы сразу обнародовали это письмо, что первые 117 тыс. доз должны были прибыть в середине февраля, но даже такие мощные платформы сейчас переносят нам сроки поставок вакцины Pfizer. Сейчас, по предварительной информации, мы ожидаем эти вакцины до середины марта. Но опять же, я вам сейчас говорю то, что сообщают наши контрагенты по поставке вакцин», - заявил Степанов.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса и рассказал, как это было.