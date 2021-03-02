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Будет интересно — Гордон о громком нововведении в Раде Дмитрий Гордон рассказал о двух плюсах введения сенсорной кнопки для голосования в Раде

В Верховной Раде для депутатов добавили сенсорную кнопку, чтобы исключить кнопкодавство во время голосований. Журналист Дмитрий Гордон высказался о нововведении в эфире канала "Украина 24".

"Пять лет я говорил, что голосовать надо иначе. Что сделал Кличко в Киевраде – в один прекрасный день ввели систему, когда нужно двумя пальцами брать кнопки, расположенные в разных местах, нажимать на них и держать. Конечно, это создавало неудобства, но потом все привыкли. Я с тех пор задавал вопросы в Раде: что мешает, в чем проблема? Проблема была только в том, что не хотели. А теперь, видно, пришло время и захотели", — сказал он.

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Гордон назвал два плюса от введения новой кнопки.

"Вот теперь будет интересно. Потому что, во-первых, придется ходить на заседания молодым депутатам, которые прогуливали их, потому что те, кто в возрасте и с опытом, как раз сидят на заседаниях. А во-вторых, придется теперь четко считать голоса. Это очень хорошее нововведение, я его приветствую", — сказал он.

Ранее Гордон рассказал о том, чем ему понравилось общение с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.