Степанов рассказал, кто и за что написал на него заявление в НАБУ

Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил в эфире канала "Украина 24", что за дело на него завели в НАБУ.

"В НАБУ нет никаких "дел Степанова". Есть заявление человека, директора ГП "Медицинские закупки". Согласно заявлению, НАБУ обязано открыть производство. Минздрав не закупал ни одной дозы вакцины. Минздрав не ведет хозяйственную деятельность. Он закупал или через ГП "Медицинские закупки", или через международную закупочную организацию, с которой мы сотрудничаем — это Crown Agency", — сказал он.

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Степанов рассказал, почему руководитель ГП "Медицинские закупки" написал заявление.

"Все очень просто. Он в конце 2020 года полностью провалил закупку лекарственных средств. Почему я так считаю? Потому что с 483 позиций, которые он должен был закупить, а это лекарственные средства, без которых невозможна жизнь граждан, он не закупил 108 позиций. Разумеется, что меня эта ситуация возмутила. Во-первых, мы сейчас в срочном порядке закупаем лекарства, у нас есть лекарственные средства, которые в апреле просто закончатся. Кстати, мы через Crown Agency срочно закупаем антиретровирусную терапию — это ВИЧ/СПИД.

Понятно, что с такими поступками прошлого года возникает вопрос о его пребывания на... Я не знаю, какая у него была мотивация. Там очень странная писанина, потому что он же закупал, не мы. У министерства нет полномочий даже теоретически вмешиваться в ценовые или иные показатели. Единственные требования, министерство давало к товару — это 70% эффективности, не менее 50% до истечения срока годности и сроки поставки вакцины в Украину", — сказал он.