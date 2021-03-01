"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Гончаренко

Главные темы эфира - годовщина оккупации Крыма и будущее партии "Европейская солидарность"

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Гончаренко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Семь лет спустя: почему не удалось отстоять Крым? Политическая целесообразность или измена?
  • - Будущее партии "Европейская солидарность"

Смотрите 1 марта "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Алексей Гончаренко Наталья Влащенко