"Альпинизм похож на политику" — экс-минстр назвал общие качества

О своих увлечениях рассказал в эфире канала "Украина 24" экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Мне нравится ощущать жизнь, я не люблю пресную жизнь. Я всегда мечтал быть альпинистом, я вырос и на фильмах, где рассказывалось о горах. И с 14 лет я сначала начал ходить в горы как турист. А потом стал альпинистом.

Для меня альпинизм – это способ познать себя, реального себя, а также других. Альпинизм – это о взаимодоверии. От того, что я делаю, зависит жизнь моего партнера по связке, и наоборот. И также интересно, что я понял, что люди на высоте ведут себя иначе. Это чем-то напоминает политику, потому что в политике тоже, когда люди поднимаются ввысь, начинается кружиться голова, они начинают себя вести неадекватно", — сказал он.