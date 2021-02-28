"Альпинизм похож на политику" — экс-минстр назвал общие качества
Александр Данилюк рассказал о своих экстремальных увлечениях
О своих увлечениях рассказал в эфире канала "Украина 24" экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Мне нравится ощущать жизнь, я не люблю пресную жизнь. Я всегда мечтал быть альпинистом, я вырос и на фильмах, где рассказывалось о горах. И с 14 лет я сначала начал ходить в горы как турист. А потом стал альпинистом.
Для меня альпинизм – это способ познать себя, реального себя, а также других. Альпинизм – это о взаимодоверии. От того, что я делаю, зависит жизнь моего партнера по связке, и наоборот. И также интересно, что я понял, что люди на высоте ведут себя иначе. Это чем-то напоминает политику, потому что в политике тоже, когда люди поднимаются ввысь, начинается кружиться голова, они начинают себя вести неадекватно", — сказал он.
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Также Данилюк рассказал, что увлекается мотоспортом.
"Мотоцикл для меня – это свобода. Я давно начал заниматься сначала мотоциклом, потом перешел на мотокросс. Все ребра на месте, но есть повреждения", — сказал он.
Ранее Данилюк высказался о санкциях СНБО против 8 человек и 19 компаний, в частности, Виктора Медведчука.