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Экс-премьер рассказал о планах вернуться во власть Владимир Гройсман собирается участвовать в выборах в парламент

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в эфире канала "Украина 24", что снова в премьеры не идет, но в случае выборов будет в них участвовать.

"Меня среди кандидатов нет, кто-то постоянно запускает эту информацию… Я не знаю, кто там готов идти работать премьером, пожалуйста. Я считаю, что демократически происходит совсем по-другому. Если наступает момент, нужно перезагрузить власть. Перезагрузить ее можно выборами - либо очередными, либо внеочередными. Будут выборы – я буду принимать в них участие, люди дадут оценку. У меня сегодня просто душа болит за то, что происходит..." — сказал он.

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Гройсман добавил, что его партия пока не планирует с кем-либо объединяться.

"Украинская стратегия" – партия нашей команды, она сейчас выстраивается, я каждый день контактирую с разными регионами Украины. Мы двигаемся вперед. Я считаю, что на данном этапе говорить об объединении с другими политсилами рано, объединяться возможно только на базе фундаментальных вещей. Я хочу конкретики, просто во власть не пойду ради того, чтобы быть во власти, это можете зафиксировать. У меня есть четкие задачи: я хочу, чтобы украинцы нормально жили, чтобы Украина была нормальной для жизни", — сказал он.

Ранее Гройсман поддержал санкции Совета национальной безопасности и обороны против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.