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Украина проведет Крымский саммит: озвучены дата и цель Эмине Джапарова рассказала, когда пройдет Крымский саммит и что на нем будет

26 февраля в Украине отмечается День сопротивления российской оккупации Крыма. О шансах на возвращение аннексированного полуострова рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире канала "Украина 24". В частности, она объяснила, как в этом может помочь Крымская платформа.

"Она является международной координационной диалоговой площадкой для того, чтобы мы могли консолидировать все усилия, которые сегодня направлены на деоккупацию Крыма. Мы констатируем, что конечная цель — это деоккупация, но понимаем, что тактически для того, чтобы это произошло, нам необходимо удерживать эту тему в международной повестке дня, постоянно напоминать о ней. Достаточно сложно через семь лет, когда сформировались определенные позиции, поднимать тему Крыма на новый уровень. Крымская платформа призвана вывести тему Крыма на громкоговоритель", — сказала она.

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Джапарова рассказала, что планируется сделать в рамках Крымской платформы.

"Мы предлагаем провести 23 августа, за день до Дня Независимости Украины, Крымский саммит. Под это мы готовим документ под названием Крымская хартия, который будет содержать основные позиции Украины, к которым мы будем приглашать другие страны. Это осуждение России как страны-агрессора, давление на Российскую Федерацию — консолидированное международное давление в вопросах санкций. Будет проведен ряд мероприятий", — сказала она.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, зачем Россия накапливает вооружение в Крыму.