23:06, Вчера

"Позицию не высказываем": в "Слуге народа" прокомментировали дело Стерненко Александр Корниенко считает, что протесты против приговора активисту показывают отношение народа к судебной системе

Депутат из фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что фракция сознательно не высказывает свою позицию в отношении судебного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.

"Нет позиции у фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию", - сказал депутат.

Читайте также: Приговор Стерненко: экс-министр указал на странности в деле

Также Корниенко прокомментировал очередные слухи об исключении депутатов из фракции за разногласия.

"Я прокомментирую спекуляции, которые одно из СМИ так называемых запустило, что там кого-то выгонят, кто-то выйдет, фракция развалится. Это будет в сотый раз, когда "фракция развалилась из-за разногласий", - сказал Корниенко.

Читайте также: "Если будем надеяться на государство, нас 20 раз кончат": Ляшко о деле Стерненко

По мнению депутата, люди, вышедшие протестовать против приговора Стерненко к Офису президента, главным образом высказывали претензии к судебной системе.

"Я там не увидел призыва отпускать, это касается больше состояния судов. Но это волнует всех, как именно они относились к этому делу. Все понимают, что в основе претензий, возможно, для некоторых фигура Стерненко, но для большинства это кейс об украинских судах и о доверии к ним", - сказал Корниенко.

Ранее в эфире канала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон прокомментировал приговор Сергею Стерненко к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении и пытках человека. По мнению Гордона, протесты против приговора не спровоцируют новый Майдан.