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Вакцинация от коронавируса: Тимошенко рассказала об упущенном шансе Украины Лидер "Батькивщины" поставила Украину в один ряд со странами Африки

Украина имела возможность создать собственную вакцину от коронавируса, но не воспользовалась ею, потому что не выделила на разработку препарата ни копейки.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко, комментируя старт вакцинации от коронавируса в Украине.

"Мне очень больно, что на карте Украина и часть Африки в таком провале. Это больно потому, что мы – одна из немногих стран в мире, которые могут производить собственную вакцину. Могли, можем и, если будем иметь ум – будем и далее иметь такие мощности и возможности, потенциал", - сказала она.

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По словам Тимошенко, когда началась пандемия, она встретилась с учеными, которые работают в Институте генетики и молекулярной биологии:

"Я с ними поговорила, они сказали: мы можем сделать собственную вакцину. Мы об этом написали доклад президенту, правительству. Они говорят: только нужно было вовремя начать финансирование. У меня была такая гордость, мы тогда предложили постановление Верховной Рады о производстве этих вакцин, что нужен штаб во главе с президентом. 308 голосов проголосовали, ни копейки не выделили на производство своей вакцины и тестов".

Лидер партии "Батькивщина" заявила, что Украина "прохлопала" возможность создать свою вакцину "из-за некомпетентности и безответственности".

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Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о перенесенном коронавирусе COVID-19 и призвала украинцев серьезно относиться к своему здоровью.