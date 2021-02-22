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"Идти с Кадыровым недопустимо": Луценко жестко высказался о скандале с министром Бывший генпрокурор назвал Олега Уруского "ненужным министром"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Украина 24" раскритиковал первого вице-премьер-министра Олега Уруского, который во время на военно-технической выставки в Объединенных Арабских Эмиратах попал на фото вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Считаю это не просто скандальным, а недопустимым. Уруский ненужный министр, он руководит "Укроборонпромом", которым и без него есть кому управлять, и плохой гражданин. Во время войны идти рядом с человеком (даже если организаторы поставили тебя), который посылает на территорию Украины отряды убийц, которые пытают наших людей, недопустимо в любом формате. Я могу господину Урускому дать протоколы допросов тех, кто выжил, когда ложками вынимали глаза нашим бойцам, когда кожу сдирали, когда на минное поле в футбол отправляли играть, когда разрезали на 15 кусков тела, и человек, которого заставили хоронить, сошел с ума, - и это делали чеченцы, посланные Кадыровым", - заявил Луценко.

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По его словам, такое поведение "недопустимо для украинского гражданина, а тем более министра".

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, что новая администрация США задала украинской власти четыре вопроса.