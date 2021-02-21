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Санкции СНБО: "слуга народа" назвала два необходимых последствия Марина Бардина рассказала, к чему должно привести решение СНБО о санкциях

Санкции от СНБО должны иметь определенные последствия. Об этом рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Марина Бардина в эфире канала "Украина 24".

"Санкции - это лишь один из инструментов. Мы все понимаем, что это все влечет за собой коррупционные злоупотребления теми или иными должностными лицами. Поэтому здесь мяч на стороне антикоррупционных органов, которые должны вести расследование, и ВАКС должен вынести соответствующие приговоры. Показать достаток, где и в каких местах это было украдено, СНБО может, но в такой ограниченной версии по введению санкций, по ограничению экономической деятельности этих лиц", — сказала она.

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Бардина рассказала, к чему должно привести громкое решение СНБО.

"Но вместе с тем приговоры и ответственность предусмотрены антикоррупционным законодательством в частности. И мы знаем процедуры по тому, как собственно привлекать, в том числе нардепов, к уголовной ответственности. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эти санкции подтолкнули, во-первых, к антикоррупционной политике, к тем посадкам, которые Зеленский и команда обещали в предвыборный период, а во-вторых, к реформе судебной системы, том что это также важный вопрос, который возникнет во время всех судебных разбирательств", — сказала она.

Напомним, СНБО ввела санкции против 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, какими должны быть следующие шаги.