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Будет обвинительный приговор суда - "слуга народа" о санкциях против Медведчука Как объяснил нардеп Федор Вениславский, уголовное производство и санкции являются параллельными процессами

Следующим шагом после введения санкций против 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, может стать обвинительный приговор суда.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Здесь надо разграничивать законодательство о санкциях: СНБО и президент Украины действовали в соответствии с законом о санкциях на основании информации СБУ; вторая составляющая - это уголовно-процессуальное право. Это регистрация уголовного производства, проведение соответствующих следственных действий и получение закономерного приговора. Но, учитывая информацию, которая прозвучала в публичном пространстве, данных, предоставленных СБУ, достаточно, чтобы быть уверенным в том, что будет иметь место и совершенно правомерное применение санкций, и в результате, я убежден, будет обвинительный приговор суда", - подчеркнул Вениславский.

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На вопрос, что должно быть первым - санкции или решение суда, нардеп ответил:

"Нет никакого противоречия или непоследовательности действий. Дело в том, что есть реальная угроза нацбезопасности. Решение СНБО направлено на устранение тех реальных угроз нацбезопасности, которые угрожают основам существования государства. Когда кто-то не согласен с санкциями, он идет в суд и оспаривает. А уголовно-процессуальное производство имеет под собой совершенно другую цель, совсем другие процедуры, и самое главное - оно растянуто во времени. Это два абсолютно параллельных процесса: уголовное производство и санкции - это угроза нацбезопасности, а то - преступление".

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"Слуга народа" добавил, что УПК прописан таким образом, что "при желании адвокатов подозреваемых уголовные производства можно достаточно долгое время затягивать".

"На это может уйти полгода, год, полтора года, сложно прогнозировать", - пояснил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что СНБО должен был вводить санкции против Виктора Медведчука еще в начале войны с Россией.