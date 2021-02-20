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Санкции против Медведчука: "слуга народа" сказала, что власть должна делать дальше Елена Мошенец также рассказала, как ее коллеги по фракции восприняли решение СНБО

Украинская власть после введения санкций против 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, должна обосновать свое решение с правовой точки зрения таким образом, чтобы не дать оппозиции обжаловать его в суде.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Я полностью, как и представители нашей фракции, поддерживаю вчерашнее решение СНБО. Оно является логическим продолжением предыдущего решения, когда фактически была приостановлена ​​работа вещания, или информационная атака, трех пророссийских телеканалов. Поэтому совершенно логично, что СНБО действует в рамках гаранта национальной безопасности и выполняет свою основную функцию. Соответственно, решение полностью поддерживается", - отметила "слуга народа".

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В то же время Мошенец отметила, что она и ее коллеги "хотели бы больше открытости в плане документов, показаний".

По ее словам, может произойти ситуация, когда оппозиционные силы будут ссылаться на соответствующие статьи закона о санкциях:

"Там есть возможность трактовать по-разному, соответственно, они манипулируют и говорят, что это незаконно, и такие решения нужно принимать только через суд. Поэтому здесь хочется уже такого правового продолжения, хочется, наконец, показать обществу, что мы работаем эффективно, и это необходимо для обеспечения нашей национальной безопасности".

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Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что СНБО должен был вводить санкции против Виктора Медведчука еще в начале войны с Россией.