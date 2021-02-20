Санкции против Медведчука: "слуга народа" сказала, что власть должна делать дальше
Елена Мошенец также рассказала, как ее коллеги по фракции восприняли решение СНБО
Украинская власть после введения санкций против 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, должна обосновать свое решение с правовой точки зрения таким образом, чтобы не дать оппозиции обжаловать его в суде.
Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.
"Я полностью, как и представители нашей фракции, поддерживаю вчерашнее решение СНБО. Оно является логическим продолжением предыдущего решения, когда фактически была приостановлена работа вещания, или информационная атака, трех пророссийских телеканалов. Поэтому совершенно логично, что СНБО действует в рамках гаранта национальной безопасности и выполняет свою основную функцию. Соответственно, решение полностью поддерживается", - отметила "слуга народа".
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В то же время Мошенец отметила, что она и ее коллеги "хотели бы больше открытости в плане документов, показаний".
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По ее словам, может произойти ситуация, когда оппозиционные силы будут ссылаться на соответствующие статьи закона о санкциях:
"Там есть возможность трактовать по-разному, соответственно, они манипулируют и говорят, что это незаконно, и такие решения нужно принимать только через суд. Поэтому здесь хочется уже такого правового продолжения, хочется, наконец, показать обществу, что мы работаем эффективно, и это необходимо для обеспечения нашей национальной безопасности".
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Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что СНБО должен был вводить санкции против Виктора Медведчука еще в начале войны с Россией.