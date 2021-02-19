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Россия сливает Медведчука - известный политик о санкциях СНБО Санкции против Медведчука - не трагедия для Кремля, уверен Александр Данилюк

Россия начала искать альтернативу народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как своему ключевому ставленнику в Украине.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" украинский политик, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, комментируя санкции СНБО против 8 человек и 19 компаний, в частности Медведчука.

"Мне кажется, я даже в этом уверен, что Россия, Кремль, согласилась с тем, что Медведчук не будет здесь ключевым ледоколом. Они сейчас ищут ему альтернативу. И поэтому я не исключаю, что они это просто воспримут как не очень дружественный шаг, но на самом деле для них это не трагедия. Они уже раньше начали искать другого человека, который потом будет здесь в частности наращивать активы в медиа, в бизнесе. То есть они поняли, что Медведчук достиг определенной цели - он стал токсичным. И поэтому сейчас я, конечно, радуюсь этому решению (санкциям против Медведчука и других - ред.)", - отметил Данилюк.

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Как отметил политик, сейчас его интересует "кто будет это новое лицо или лица, которые станут новыми "медведчуками".

"Я бы очень хотел, чтобы в этой эйфории мы этого не пропустили. Я знаю, что они находятся в активном поиске, и это опасно, Россия так просто не сдает позиции. Потому что без пропаганды в Украине Россия значительно потеряет возможности для влияния. Они это точно не отдадут, и будут пытаться восстановить свои возможности. Россия сливает Медведчука - и это не с сегодняшнего дня", - уверен он.

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Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что СНБО должен был вводить санкции против Виктора Медведчука еще в начале войны с Россией.