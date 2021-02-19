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Вирастюк собрался в депутаты — силач рассказал о своих планах Василий Вирастюк рассказал, как ему предложили баллотироваться на довыборах в Верховную Раду

Самый сильный человек мира (2004) Василий Вирастюк идет в депутаты. Сегодня, 19 февраля, он подал документы в Центризбирком. Вирастюк будет представлять 87-й округ в Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа". Его предшественник Зиновий Андрийович решил сложить мандат, чтобы стать мэром Надворной.

В эфире канала "Украина 24" Василий Вирастюк рассказал о том, как ему предложили выдвинуться в депутаты.

"Это мой первый шаг в большую политику. Я иду туда заниматься реальными делами. Как все было: позвонили из Офиса президента, предложили встречу. В ОП я бывал не впервые, поэтому я согласился. Я ориентировался примерно, о чем будет речь, поэтому пришел подготовленным. Попал на встречу с президентом - ни для кого не секрет, что мы с Владимиром Александровичем в давних дружеских отношениях. Поговорили, президент спросил, нет ли желания принять участие как кандидат на довыборах в 87-м округе", — сказал он.

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Вирастюк рассказал, какие вопросы его интересовали в связи с потенциальным депутатством.

"Понятно, что у меня был ряд вопросов. Поднял проблематику развития физической культуры и спорта в регионе, а также создание центра реабилитации раненых ветеранов. Я задал эти вопросы, услышал подходящие ответы, увидел, что есть реакция, и поехал домой думать. Через несколько дней дал свой ответ", — сказал он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на выборах президента Украины одна из политсил готовила в конкуренты Владимиру Зеленскому 10 известных артистов.