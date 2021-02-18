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"Сильно поссоримся, Макс": "слуги народа" на повышенных тонах обсудили Майдан Никита Потураев и Максим Бужанский обсудили события 18 февраля 2014 года

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Максим Бужанский повздорили в прямом эфире на телеканале "Украина 24". Темой стало обсуждение событий на Майдане в феврале 2014 года.

Никита Потураев: Я бы хотел обратиться к своему коллеге Максиму Бужанскому. Понимаешь, Макс, если бы меня там не было 18 февраля 2014 года (во время событий в правительственном квартале и на Майдане – ред.), я бы сейчас промолчал. Но я, прости, не промолчу. Потому что я там был, в отличии, старик от тебя. Назови мне хоть одну фамилию убитого или пострадавшего 18 числа правоохранителя, а потом продолжай этот нарратив…

Максим Бужанский: Никита, скажи, а правоохранителей, погибших 17 или 20 февраля как-то меньше жалко?

Никита Потураев: При всем моем к тебе нормальном отношении, к земляку… Послушай, ты сказал, что 18 февраля погибли люди с обеих сторон, назови мне хотя бы одну фамилию. Я там был 18 числа, и прекрасно видел, что там происходило. Сильно поссоримся, Макс…

Максим Бужанский: Я переживу.

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Никита Потураев: Не надо рассказывать мне – человеку, который там был, хорошо?

Максим Бужанский: Не нужно спекулировать Майданом, и нужно ценить каждого погибшего украинца.

Никита Потураев: Какие большие потери среди правоохранителей 18 числа? Я прекрасно помню, кого там начали убивать первыми, кто первый открыл огонь. Так что не надо рассказывать…

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев устроили перепалку в прямом эфире из-за экономического развития страны.