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Элемент противодействия российской агрессии — экс-нардеп о шаге СБУ Андрея Картаполова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

СБУ объявила подозрение заместителю главы Минобороны России Андрею Картаполову. Для чего это было сделано, рассказал экс-нардеп Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24".

"То, что мы признаем факт российской агрессии в целом, то мы действительно знаем дни самых болезненных потерь во время этой агрессии (оккупации частей Донецкой и Луганской областей - ред.), и боремся каждый день как на фронте, так и в юридическом пространстве против России, которая развязала эту агрессию — безусловно является важным фактором, чтобы наша нация состоялась и не исчезла, это самое главное", — сказал он.

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По словам Тетерука, объявление подозрения — это элемент противодействия агрессии со стороны РФ.

"Второй вопрос, то, что мы юридически доказываем совершение уголовных преступлений, нарушение международного законодательства, совершение преступлений против человечности, когда говорим о многочисленных убийствах гражданских и военных граждан Украины военным руководством России, наемниками, управляемыми этим российским руководством. Это несомненно является важным элементом прекращения войны, потому что люди, которые будут знать о неотвратимости наказания, в будущем будут избегать совершать подобных преступлений. Персонализация ответственности за совершение преступления является мощным психологическим предохранителем или элементом противодействия российской агрессии. И то, что конкретные преступления теперь имеют конкретные фамилии, которые будут отвечать за содеянное, это будут (последствия - ред.)", — сказал он.

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Добавим, Андрея Картаполова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. По версии СБУ, он в августе 2014 года руководил российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, а также принимал участие в организации убийства украинских военных у Иловайска во время их выхода так называемым "зеленым коридором". Также, по данным СБУ, он руководил захватами Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.