"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко
Главные темы эфира - реформа СБУ и ситуация со службами разведки и контрразведки
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Где украинская элита будет сохранять свои коррумпированные состояния?
- Реформа СБУ: необходимость срочных изменений или политическая целесообразность?
- Что происходит со службами разведки и контрразведки?
Смотрите 15 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".