"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко

Главные темы эфира - реформа СБУ и ситуация со службами разведки и контрразведки

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Где украинская элита будет сохранять свои коррумпированные состояния?
  • Реформа СБУ: необходимость срочных изменений или политическая целесообразность?
  • Что происходит со службами разведки и контрразведки?

Смотрите 15 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Игорь Смешко Наталья Влащенко