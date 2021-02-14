23:48, Вчера

"Период иллюзий закончился" — Арестович о привлечении США к переговорам по Донбассу Алексей Арестович рассказал, помогут ли США добиться успеха в переговорах с Россией

Для привлечения США нужен новый формат переговоров по Донбассу — об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Идут реальные переговоры. Вопрос в том, что надо найти новый формат, потому что Нормандская четверка может быть расширена при условии согласия всех членов, а Россия не согласится. Нужен поиск новых форматов или возвращение старых, например, возвращение спецпредставителя по Донбассу, это дискутируется тоже. На прошлой неделе был разговор Кулебы с госсекретарем Блинкеном, консультации идут, поиск форматов нового типа – это дело небыстрое", — сказал он.

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Арестович подчеркнул, что проблема с Донбассом в любом случае не решится быстро.

"Но даже если США вмешаются, для меня ясно, что Кремль пошел на очередной этап обострения. Многие связывают то, что происходит, с администрацией Байдена, это весомый аргумент. Но на самом деле - просто закончился розовый период, связанный с приходом Макрона и Зеленского, когда казалось, что можно будет обновить систему отношений. И Зеленский, и Макрон давно поняли, что такое путинский режим. Иллюзий не осталось, вопрос - как выйти из ситуации", — сказал он.

Ранее Арестович рассказал о неизбежности обострения ситуации на Донбассе.