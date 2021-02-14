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"Покончим с коррупцией за три недели": Саакашвили о своей реформе Михаил Саакашвили рассказал, кто препятствует проведению реформы на таможне

С коррупцией на таможне можно справиться за три недели, заявил в эфире канала "Украина 24" глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Таможенная реформа. Мы написали в июне прошлого года, приняли таможенную реформу при поддержке президента, которая покончит с коррупцией на таможне за максимум три-четыре недели. Все там расписано. Сейчас мы с этой реформой ходим уже девять месяцев от чиновника к чиновнику, и они говорят: мы не можем принять, потому что A, B, C, D, E…", — сказал он.

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Саакашвили привел пример бюрократических преград.

"Простой пример: завозят машины, на бумаге все красиво, у тебя электронная декларация, ты ее отправляешь раза четыре, а они тебе говорят: нам не нравится запятая. После четырех раз они направляют тебе письмо: если вы еще два раза допустите ошибку, мы у вас отберем лицензию, право ввозить машины. Просто говорят, что ты дурак, если до сих пор не понял, что надо прийти и с нами все решить. Вся коррупция на таможне – это 3 млрд долларов в год. Это не моя спекуляция, это официальные цифры", — сказал он.

Ранее сообщалось, что о взятках украинцы будут сообщать через новый портал.