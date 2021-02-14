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О взятках будут сообщать через новый портал — подробности от НАПК Сергей Деркач объяснил, как будет работать портал для сообщений о коррупции

Граждане смогут сообщать о взятках через специальный портал. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" руководитель департамента препятствования и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач.

"Благодаря порталу будет обеспечена анонимность лица. Все сообщения и вся информация, которая будет предоставляться в сообщении, будет недоступна третьим лицам, сразу же поступит конкретному органу и подразделению, которые должны рассматривать это обращение. При таких условиях вся информация о совершенном правонарушении, личности сообщившего не будет блуждать, скажем так, а будет предоставлена соответствующему органу, который будет рассматривать. Мы уменьшим риск открытия информации обличителя и утечки информации о конкретном правонарушении", — сказал он.

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Деркач объяснил, какие функции будут доступны на портале.

"Обличитель сразу может посмотреть на портале движение своего заявления: действительно ли оно было принято, какие действия правоохранительный орган совершил для того, чтобы начать проверку или отказать, почему именно было отказано, например, было предоставлено мало данных - в таком случае заявитель сможет дополнить обращение дополнительными фактами", — сказал он.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон рассказал, что даст Украине победа над коррупцией.