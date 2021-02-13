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"Жалоб от нас не дождетесь": Ермак объяснил, почему падает рейтинг власти Руководитель Офиса президента назвал три основных причины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24" назвал три основные причины, которые, по его мнению, повлияли на падение рейтингов власти.

"Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая – есть некая закономерность, непростые времена, COVID, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая – против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик – это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", - сказал Ермак.

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Третья причина, по мнению главы ОП, состоит в низком уровне информационной политики власти.

"Третья причина – уровень информационной политики оставляет желать лучшего. Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. Власть не имеет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину", - сказал Ермак.

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Руководитель Офиса президента добавил, что "мы не жалуемся, этого от нас никто не дождется".

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" Андрей Ермак сообщил, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко может быть с третьей попытки назначен на пост главы Минэнерго.