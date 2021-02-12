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Андрей Ермак в "Украина с Тиграном Мартиросяном" - о годе работы и ситуации на Донбассе В пятницу в полночь на канале «Украина» и в субботу в 21:00 на «Украина 24»

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, дал эксклюзивное интервью Тиграну Мартиросяну. Зрители смогут увидеть спецпроект в пятницу ровно в полночь на канале «Украина» и в субботу в 21:00 на «Украина 24».

Специально для зрителей программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» Андрей Ермак рассказал об итогах работы за год в Администрации президента Украины. Сразу после откровенного разговора Тигран вместе с Андреем Ермаком, президентом Украины, секретарем СНБО, министром обороны Украины и послами стран G7 вылетели на Донбасс. Они имели возможность лично ознакомиться с состоянием дел на линии фронта, поговорить о причинах обострения и о перспективах урегулирования ситуации на Донбассе.

«Я чрезвычайно впечатлён увиденным вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Наша команда проделала большую работу, чтобы передать эти эмоции телезрителям. Я благодарен Андрею Ермаку за содержательную беседу. Мы не только подробно обсудили внутриполитический порядок в Офисе президента Украины, но и откровенно разговаривали об обострении ситуации на фронте уже непосредственно на передовой», – поделился впечатлениями Тигран Мартиросян, журналист, автор и ведущий программы «Украина с Тиграном Мартиросяном».

Не пропустите эксклюзивное интервью Андрея Ермака в пятницу в полночь на телеканале «Украина» и в субботу в 21:00 на «Украина 24».