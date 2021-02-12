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"Происходит смена подходов": политолог о поездке Зеленского на Донбасс Политолог Игорь Петренко объяснил, почему президент поехал на Донбасс с послами стран G7

Президент Владимир Зеленский 11 февраля съездил в Донецкую область вместе с послами стран G7. Политолог Игорь Петренко в эфире канала "Украина 24" объяснил цели поездки.

"Это (визит президента — ред.) связано с обострением ситуации на Донбассе. Мы видим, что происходит смена подходов к решению вопросов Донбасса и Крыма. Акцент будет делаться на том, чтобы укрепить международную коалицию, цементировать позицию и увеличивать давление на Российскую Федерацию. Мы видим, что за последний год команда Зеленского сделала ряд шагов к миру. Но Россия блокирует этот процесс. Поэтому то, что президент поехал туда с послами стран G7 — это логичный шаг", — сказал он.

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Политолог объяснил, почему по итогам поездки не было сделано никаких совместных заявлений.

"Очевидно, они будут позже. Сейчас они знакомятся с ситуаций, должны определенным образом ее обработать. Я думаю, общее коммюнике и заявление обязательно будет. Мы видим синхронизацию происходящих процессов, в частности, санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которые повлекли за собой блокирование трех его телеканалов, и мы видим одновременно интенсификацию обстрелов на Донбассе. Очевидно, что эти вещи связаны", — сказал он.

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