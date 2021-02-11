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Нужно объединять эмоцию с политикой — Фесенко о поездке Зеленского на Донбасс Владимир Фесенко рассказал, зачем Владимир Зеленский взял на Донбасс послов стран Большой семерки

Послы стран G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приехали в Донецкую область. Об этом визите высказался в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

"Отмечу, что это не первая такая поездка. Президент привозил на передовую и сотрудников международных организаций, некоторых своих коллег. Это правильная тактика. Нужно показывать международным лидерам, что происходит на Донбассе. Одно дело – аналитические справки, новости, другое – собственные впечатления, когда люди сами все видят", — сказал он.

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Политолог объяснил, чем это поможет Украине.

"Это тактильные ощущения, эмоция, а эта эмоция потом людей заряжает, и они так или иначе эту эмоцию конвертируют в реальную политику в поддержку нашего государства. Речь идет о людях, которые принимают решение или влияют на их принятие. Это объединение сугубо рациональных оценок, дипломатических процессов с человеческой эмоцией. Зеленский понимает, что нужно объединять эмоцию с политикой", — сказал он.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал об экономической стратегии развития подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.