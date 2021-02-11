Демарш России провалится - Арестович о заседании Совбеза ООН по Донбассу
Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, отметил Арестович
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как может пройти заседание Совета безопасности ООН, которое было инициировано Россией.
«Скорее всего, Россия использует это заседание для демарша, обвинения Украины, Франции, Германии, возможно, ОБСЕ в том, что мы не выполняем Минские соглашения, не идем на уступки и тому подобное. Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, потому что Россия пользуется правом постоянного члена Совбеза ООН», - заявил советник в ТКГ.
Читайте также: "Государство-террорист": эксперт прокомментировал новый шаг России по Донбассу
По его мнению, «демарш» России не удастся.
«Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании. Я думаю, что результаты этого заседания будут ожидаемые - российский демарш все равно провалится, но информповод они из этого будут пытаться сделать, безусловно», - отметил Арестович.
Читайте также: "Перемирия нет": эксперт рассказал о российских снайперах на Донбассе
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как Украина должна отвечать на все обвинения со стороны России.