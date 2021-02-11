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Демарш России провалится - Арестович о заседании Совбеза ООН по Донбассу Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, отметил Арестович

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как может пройти заседание Совета безопасности ООН, которое было инициировано Россией.

«Скорее всего, Россия использует это заседание для демарша, обвинения Украины, Франции, Германии, возможно, ОБСЕ в том, что мы не выполняем Минские соглашения, не идем на уступки и тому подобное. Украина не может ни избежать заседания, ни изменить повестку дня, потому что Россия пользуется правом постоянного члена Совбеза ООН», - заявил советник в ТКГ.

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По его мнению, «демарш» России не удастся.

«Мы можем влиять на позицию государств, которые будут участвовать в этом заседании. Я думаю, что результаты этого заседания будут ожидаемые - российский демарш все равно провалится, но информповод они из этого будут пытаться сделать, безусловно», - отметил Арестович.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как Украина должна отвечать на все обвинения со стороны России.