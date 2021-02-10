"Дети не получат правильное образование": Тимошенко указала на проблему из-за карантина
По мнению Тимошенко, онлайн-обучение нужно "исключительно в какой-либо чрезвычайной ситуации"
Онлайн-образование в Украине в условиях карантина не даст детям таких знаний, как образование, полученное в классе.
Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.
"Во-первых, онлайн-образование никогда в жизни не будет такого же качества, как образование в классе. Никогда в жизни дети не получат правильное образование, если они не общаются между собой и с учителем, если им говорят: давайте мы не будем учить физику, химию, математику, давайте все в один предмет сложим и сделаем естественные науки. Но мы же знаем с вами, что сейчас мир физики, математики, химии и других точных дисциплин, которые, по сути, формируют совершенно новый мир. А у нас все это сворачивается", - отметила она.
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По мнению Тимошенко, онлайн-обучение - "это может быть экстренное средство, временное - при локдауне, карантине".
"Не дай Бог, чтобы все это тянулось надолго. Это надо делать только в масштабах какой-то чрезвычайной ситуации", - заявила лидер "Батькивщины".
Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24" оценил возможность возвращения школ в режим полностью дистанционного обучения.