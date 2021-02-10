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Почему Украина еще не в НАТО: эксперты ответили на вопрос Зеленского Названы три причины того, почему Украина не является членом Альянса

Для Украины на данный момент более важен процесс продвижения в НАТО, чем приобретение членства в Альянсе.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказали политолог Олег Саакян и глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

Саакян назвал три основные причины того, почему Украина до сих пор не получила членство в НАТО.

"Почему мы не в НАТО – всем понятно. Во-первых, есть международная конъюнктура, которая на сегодня не способствует тому, чтобы мы были в НАТО. Почему мы не в НАТО уже сейчас? В частности из-за того, что Россия этому противодействовала - в 2008 году Германия и Франция четко и открыто сказали, что не хотят ссориться с Россией из-за нас. И третий момент – по формальным признакам мы еще далеко не на уровне стран НАТО как военная машина, как уровень достатка, минимизированности коррупции и т.д.", - сказал политолог.

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Саакян считает, что задавать этот вопрос президенту США некорректно.

"Задавать вопрос так некорректно. Задавать вопрос нужно нашим руководителям государства, почему за все эти годы мы не в НАТО, если большая часть из них говорила, что мы туда движемся – начиная от Кучмы и далее. Даже при Януковиче, когда все эти процессы саботировались, тем не менее курс евроатлантической интеграции звучал от руководителей", - сказал политолог.

Саакян отметил, что Украине пока нужно продвигаться к стандартам НАТО.

"Для нас важнее движение в НАТО. Пока мы туда идем, это означает, что мы тянемся к этим стандартам. Нужна нам эффективная армия? Очевидно. Нужны нормальные спецслужбы, бескоррупционная система в сфере обороны? Да. Эти вопросы не задает НАТО, это то, что нам нужно", - сказал Саакян.

С точкой зрения Саакяна согласен Сергей Джердж.

"Для нас важно достичь этого уровня, этих стандартов, и потом ждать, образно говоря, белого лебедя, когда будет подходящий геополитический момент, и страны-члены НАТО примут решение о приеме", - сказал эксперт.

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Также Джердж отметил, что есть надежда на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) в этом году.

"Есть интрига, надежда есть, что получим, потому что будет как минимум два саммита НАТО. Один в ближайшее время в Брюсселе, Байден примет в нем участие. Второй саммит будет в конце года. И в сегодняшней встрече Столтенберга и Шмыгаля шла речь о том, что будут рассматривать вопрос ПДЧ для Грузии, и тут мы можем мечтать о том, какое решение будет для Украины", - сказал Джердж.

Ранее эксперт-международник Анна Шелест в эфире канала "Украина 24" рассказала, что бы президент США ответил на вопрос президента Зеленского, почему Украина еще не в НАТО.

Напомним, 24 января в интервью американскому СМИ Axios Зеленский отметил, что он ставит вопрос, почему ключевой вопрос для улучшения ситуации с безопасностью в Европе — членство в НАТО — не был решен.