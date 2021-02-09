"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман
Главные темы эфира - состояние экономики и местное самоуправление
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Свобода слова: власть закона или политическая целесообразность?
- Как снизить влияние политики на самоуправление без ущерба для центральной власти?
- Почему экономика падает, а гривня укрепляется по отношению к доллару?
Смотрите 9 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".