"ХАРД с Влащенко": гость студии - Михаил Добкин
Главная тема эфира - будущие выборы мэра Харькова
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - экс-нардепом, бывшим председателем Харьковской ОГА Михаилом Добкиным - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Когда будут назначены повторные выборы в Харькове?
- Заинтересована ли Верховная Рада в оттягивании этого процесса?
- Кого среди кандидатов поддержит крупный бизнес?
Смотрите 8 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".