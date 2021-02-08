"ХАРД с Влащенко": гость студии - Михаил Добкин

Главная тема эфира - будущие выборы мэра Харькова

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Михаил Добкин

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - экс-нардепом, бывшим председателем Харьковской ОГА Михаилом Добкиным - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Когда будут назначены повторные выборы в Харькове?
  • Заинтересована ли Верховная Рада в оттягивании этого процесса?
  • Кого среди кандидатов поддержит крупный бизнес?

Смотрите 8 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Михаил Добкин Наталья Влащенко