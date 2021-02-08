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"Догоним темпы других стран": у Зеленского рассказали о поставках вакцин от COVID-19 Кирилл Тимошенко заверил украинцев, что вакцин будет много

Вакцины от коронавируса будут постоянно поступать в Украину, начиная с февраля — об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Украина 24".

"Есть некоторые моменты с подписанием контрактов и вообще условий контрактов, по которым к нам будет заходить вакцина. Но хочу всех успокоить: договоренность о том, что начиная с февраля, у нас будет большое количество вакцин — в марте, апреле и дальше на протяжении года, — уже точно есть. Как только придут первые партии вакцин, все об этом узнают. Особенно будем приглашать сотрудников СМИ, чтобы все увидели, что вакцина есть, и начнем первый этап вакцинации", — рассказал он.

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Шевченко прокомментировал слова главы Минздрава Максима Степанова о дате старта вакцинации.

"Не можем подтвердить насчет 15 февраля, если министр здравоохранения так говорит, может, так и будет. Как вы знаете, была договоренность о поставках 100 тысяч вакцин Pfizer по программе COVAX, но потом были проведены дополнительные переговоры с производителем напрямую, и мы получим намного больше вакцин уже в феврале. Я надеюсь, мы догоним темпы вакцинации других стран", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вакцины от коронавируса получит Украина.