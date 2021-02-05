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У Зеленского рассказали, как Запад отреагировал на санкции против трех каналов В "Слуге народа" отметили, что вокруг блокировки каналов "есть определенные спекуляции"

Страны Запада поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Подавляющее большинство наших партнеров и наших друзей с Запада и не только считают шаг президента по внедрению санкций очень важным и мужественным шагом. Есть определенные спекуляции относительно того, насколько это идет вразрез со свободой слова. Но здесь аргумент очень прост - эти санкции введены из-за того, что эти каналы ведут антиукраинскую деятельность и распространяют дезинформацию. Например, посол Великобритании и другие послы сделали открытые заявления о том, что этот шаг является важным на пути в борьбе с дезинформацией и российской пропагандой, которая существует в нашем обществе, которая не идет нам в пользу, к сожалению", - заявила Ясько.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов, а также их владельца - народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", какая работа предшествовала принятию решения о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.