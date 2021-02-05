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Рада создала портал для борьбы с коррупцией: подробности от "слуги народа" Алексей Жмеренецкий рассказал, как будет работать новый портал для сообщений о коррупции

Верховная Рада создала портал сообщений для разоблачителей коррупции. Об этой инициативе рассказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий, член комитета по вопросам антикоррупционной политики.

"Разработка такого сервиса будет продолжаться несколько месяцев. Ранее предусматривалось, что каждый орган власти должен разрабатывать и администрировать свой портал, соответственно, в разы росли расходы. Поэтому было принято решение сделать один портал, и каждый орган власти получит свой раздел. Но разработка самого ядра займет время", — сказал он.

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Депутат ответил на вопрос, будут ли открываться дела против чиновников на основании анонимных сообщений с этого портала.

"Что касается анонимности (сообщений о коррупции — ред.), тут много мифов. На самом деле портал — это такой информационный хаб, куда каждый человек может подавать какие-то данные, свидетельства, документы, разоблачающие коррупционеров. Это могут делать подчиненные, подрядчики, вообще все люди, которые как-то работают с этим органом власти. После этого, после предварительного анализа соответствующие антикоррупционные органы будут начинать расследование. То есть данные нужны не для того, чтобы на основании доноса сразу открывать уголовное дело, а чтобы иметь зацепки и потом уже найти нарушения, свидетелей и так далее. Уже на основании этих доказательств и показаний свидетелей будут открываться уголовные дела", — объяснил он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, чего сможет добиться Украина, если начнет успешно бороться с коррупцией.