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"Правда на нашей стороне": в "Слуге народа" оценили резонансную идею Кравчука Марина Бардина рассказала, нужно ли проводить референдум по Крыму и Донбассу

Референдум по Донбассу и Крыму не нужен, заявила нардеп из фракции "Слуга народа" Марина Бардина. Она прокомментировала предложение экс-президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о референдуме.

"По моему убеждению, сейчас идея (такого референдума - ред.) нецелесообразна, потому что нет никакого сомнения в отношении агрессии России, аннексии Крыма — это все незаконные действия, не признанные международным сообществом. Это все зафиксировано в резолюциях ПАСЕ в частности. Россия имеет официальный статус стороны конфликта, действуют Женевские конвенции, Гаагские конвенции", — сказала она.

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Депутат считает, что для референдума сейчас нет предпосылок из-за незаконной оккупации украинских территорий.

"В судебном порядке, это могут быть десятки лет, но Украина докажет правоту своей позиции, и Россия будет вынуждена отвечать. В правовом поле правда на нашей стороне. Нет никаких предпосылок сегодня проводить референдум, потому что в Украине сегодня оттяпаны куски наших земель абсолютно незаконным неправовым способом", — сказала она.

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Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О всеукраинском референдуме" (№3612). Решение поддержали 255 народных депутатов. Принятие закона о референдуме было одним из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского