23:42, Вчера

Нардеп устроил перепалку с телеведущим в прямом эфире из-за сигарет Алексей Гончаренко и Максим Назаров поспорили из-за контрабанды

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко устроил перепалку с ведущим телеканала "Наш" Максимом Назаровым из-за контрабанды сигарет.

Максим Назаров: Антиукраинская деятельность, если говорим про табак, при Раде прошлого созыва и президенте Порошенко, к сожалению, бесконтрольная контрабанда табака и сигарет…

Алексей Гончаренко: Ооо, я эту историю про контрабанду слушал 5 лет. Когда я был в коалиции, Гройсман был премьер-министром. Я ходил на эфиры и слышал одно и то же: у вас страшная контрабанда, 100-200 млрд грн воруется на таможне. Пришла новая власть. Уважаемые граждане Украины, как вы думаете, с новой властью, наверное, выросли на 100-200 млрд грн. Они упали. То есть стали еще меньше тех поступлений, которые были раньше.

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Максим Назаров: Еще раз, Алексей вспомнил о сигаретах. За период с начала войны и до начала вашей каденции в Раде в конце VIII созыва контрабанда незаконных сигарет под видом украинских марок из "Л/ДНР" возросла в два раза, я об этом хотел сказать…

Алексей Гончаренко:Где эти данные, откуда эти данные. Вам Азаров это сказал в эфире? Ну конечно, он ваш главный эксперт. Он вам много чего расскажет…

Ранее нардепы Роксолана Пидласа и Максим Бужанский не сошлись во мнениях по языковому вопросу в прямом эфире.