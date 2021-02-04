23:24, Вчера

Нарочитая диверсия — экс-премьер об импорте электроэнергии из России Владимир Гройсман рассказал, какие последствия имеет импорт электричества для Украины

Импорт электроэнергии из России — это диверсия, заявил в эфире канала "Украина 24" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Энергетическая система имеет свой баланс. Более половины энергетики в стране производит государство. И сегодня мы имеем 100% возможности производить атомной, тепловой, гидроэлектрической энергии на 100% для потребностей Украины, и еще можем экспортировать. Что делает сегодня парламентский комитет, парламент и правительство, с министром (энергетики - ред.) или без. Они берут, открывают шлюз и запускают в Украину российскую электроэнергию", — возмутился он.

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По мнению Гройсмана, импорт энергии уничтожает энергетическую отрасль в Украине.

"У нас сегодня идет война с Россией. Россия действует абсолютно гибридно. У нас есть военные действия на Востоке, экономическое давление России на Украину. У нас есть информационная война, которую ведет против нас Россия. Много направлений, по которым Россия пытается нас ослабить. Энергетика — это стратегическое направление. И поэтому то, что сегодня сделано, когда украинские мощности за полтора года введены в банкротстве, я имею в виду то, что они стали убыточными. Второе, когда они открывают шлюзы и запускают электроэнергию из России, платят деньги в российский бюджет — это говорит о том, что это направление, которое использует Россия для уничтожения энергетической системы Украины", — сказал он.

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Экс-премьер заявил, что Украина должна была присоединиться к системе Евросоюза.

"У меня вопрос, я не слышу, чтобы вы (власть — ред.) выполнили обязательства и присоединились к энергетической системе ЕС. Сегодня фактически действия по открытию этого импорта из России закрывают нам возможности интеграции в европейскую энергетическую систему. Это диверсия, причем нарочитая. Я уверен, что за это кто-то должен отвечать и будет отвечать", — сказал он.

Напомним, импорт электроэнергии из России в Украину осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, после чего был приостановлен. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии стал причиной масштабного кризиса на энергорынке и убытков украинских энергокомпаний.

1 февраля 2021 года стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч.

Ранее депутат Виктория Гриб заявила, что в украинской энергетике царит хаос.