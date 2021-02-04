Полный хаос — нардеп резко высказалась о состоянии энергетики в Украине

В Украине сложилась плачевная ситуация с энергетикой, и при этом никто не вводит санкции, заявила нардеп Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".

"Я бы хотела понять, почему именно сейчас встал вопрос санкций и закрытия телеканалов. Мы сегодня торгуем с Россией, у нас сегодня импорт российской и белорусской электроэнергии. Мы сегодня практически каждый день платим по 15 млн грн непосредственно российским и белорусским энергетикам, шахтерам.

У нас сегодня энергетика находится в таком состоянии... Вчера авария на Запорожском облэнерго - трансформатор, который загорелся, что привело к тому, что остановилась Запорожская ТЭС, что привело к тому, что в городе Энергодар и соседних населенных пунктах не было электроэнергии. И мы понимаем, что это означает", — сказала она.