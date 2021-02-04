Полный хаос — нардеп резко высказалась о состоянии энергетики в Украине
Виктория Гриб возмутилась двойными стандартами
В Украине сложилась плачевная ситуация с энергетикой, и при этом никто не вводит санкции, заявила нардеп Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".
"Я бы хотела понять, почему именно сейчас встал вопрос санкций и закрытия телеканалов. Мы сегодня торгуем с Россией, у нас сегодня импорт российской и белорусской электроэнергии. Мы сегодня практически каждый день платим по 15 млн грн непосредственно российским и белорусским энергетикам, шахтерам.
У нас сегодня энергетика находится в таком состоянии... Вчера авария на Запорожском облэнерго - трансформатор, который загорелся, что привело к тому, что остановилась Запорожская ТЭС, что привело к тому, что в городе Энергодар и соседних населенных пунктах не было электроэнергии. И мы понимаем, что это означает", — сказала она.
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Депутат назвала происходящее двойными стандартами.
"Эта ситуация говорит о том, что у нас сейчас полный хаос в энергетике. И этот хаос в энергетике продолжается уже второй год. И мы продолжаем все-таки закупать российскую и белорусскую электроэнергию. Объясните мне, пожалуйста, почему мы продолжаем это делать и при этом закрываем три канала. Почему такие двойные стандарты?" — сказала она.
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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов, а также их владельца — народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.