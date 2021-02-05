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Киевский форум по безопасности: санкции против российской пропаганды - что дальше О причинах и последствиях принятых санкционных решений, а также о системной борьбе против российской информационной агрессии

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

5 февраля в 15.00 на нашем сайте и 6 февраля в 22.00 на телеканале "Украина 24" - онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности «Санкции против российской пропаганды», посвященная проблемам информационной безопасности Украины, а также последним решениям Совета национальной безопасности и обороны.

О причинах и последствиях принятых санкционных решений, а также о системной борьбе против российской информационной агрессии в Украине и мире - в разговоре известных политиков и специалистов.

Участие в дискуссии принимают:

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Виталий Портников - журналист и публицист.

Питер Померанцев - британский журналист и писатель.

Орыся Луцевич - директор Украинского форума британского Королевского института международных отношений «Chatham House».

Арсений Яценюк - председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Даниил Лубкивский - директор Киевского форума по безопасности (модератор).

Киевский форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.