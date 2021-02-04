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"Можем предъявлять России претензии" - представитель группы по Донбассу о переговорах "Россия демонстрирует свое нежелание решать проблему конструктивно"

Украина не должна реагировать на обвинения России в несоблюдении Минских договоренностей, и сама может выдвинуть встречные претензии.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Думаю, мы не должны реагировать на все заявления российской стороны, тем более, если она по-прежнему позиционирует себя не как сторона конфликта, а как посредник в переговорах. Более того, мы можем предъявлять претензии России, поскольку на оккупированной ею территории Донбасса принимается доктрина "Русский Донбасс", которая провозглашает своей целью создание национальных русских государств и захват новых территорий Украины. Поэтому здесь большой вопрос, кто нарушает Минские соглашения", - сказал Гармаш.

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Участник ТКГ в очередной раз напомнил, что Россия демонстративно не выполняет условия соглашений.

"Украина как раз движется в фарватере Минских соглашений, но нужно четко определить, кто является стороной конфликта, кто стороной переговоров, и тогда эти переговоры смогут быть эффективными. Пока что, в том числе и на вчерашнем заседании ТКГ, Россия демонстрирует свое нежелание решать проблему конструктивно, поскольку по-прежнему позиционирует себя как посредник, хотя Украина никогда не просила Россию о посредничестве", - сказал Гармаш.

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Украинский переговорщик отметил, что делегация Украины будет настаивать на четком следовании подписанным документам.

"Если до последнего времени участие ОРДЛО в переговорах, как нам говорили в ОБСЕ, определялось традициями, то сейчас мы будем требовать руководствоваться не традициями, а документами. Мы не фольклорный кружок, мы не изучаем традиции, мы руководствуемся соглашениями, которые были подписаны президентами", - сказал Гармаш.

Ранее в эфире канала "Украина 24" экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обострилась.