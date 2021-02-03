В "Слуге народа" рассказали об отношении к легализации проституции
По мнению Александра Корниенко, вопрос "требует осмысления"
Украинское общество пока не готово к дискуссиям насчет легализации проституции.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.
По словам депутата, "этот вопрос требует осмысления".
"Думаю, что точно не сейчас, и даже дискуссию не сейчас открывать, так как еще точно общество не готово. Я не готов об этом говорить на уровне законов, готов обсуждать, мы такую платформу у себя в партии создаем. Сейчас будем в очередной раз обсуждать Стамбульскую конвенцию. Она, в частности, узаконивает термин "гендер", и у нас есть серьезная дискуссия с представителями церквей. Мы предоставляем площадку для того, чтобы правозащитники и церковь могли общаться об этом в очередной раз и, возможно, пришли к некому согласию", - рассказал Корниенко.
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Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что вопрос о легализации медицинского каннабиса можно было бы вынести на референдум.