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В "Слуге народа" рассказали об отношении к легализации проституции По мнению Александра Корниенко, вопрос "требует осмысления"

Украинское общество пока не готово к дискуссиям насчет легализации проституции.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

По словам депутата, "этот вопрос требует осмысления".

"Думаю, что точно не сейчас, и даже дискуссию не сейчас открывать, так как еще точно общество не готово. Я не готов об этом говорить на уровне законов, готов обсуждать, мы такую платформу у себя в партии создаем. Сейчас будем в очередной раз обсуждать Стамбульскую конвенцию. Она, в частности, узаконивает термин "гендер", и у нас есть серьезная дискуссия с представителями церквей. Мы предоставляем площадку для того, чтобы правозащитники и церковь могли общаться об этом в очередной раз и, возможно, пришли к некому согласию", - рассказал Корниенко.

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