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"Дело не в свободе слова" - в "Слуге народа" объяснили санкции против телеканалов Нардеп Никита Потураев считает, что деятельность NewsOne, Zik и 112 финансируется с оккупированных территорий

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов, а также их владельца - депутата Тараса Козака. Депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что эти телеканалы являются агентами российского влияния.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются впихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - сказал нардеп.

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По мнению Потураева, деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.

"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение из оккупированных территорий", - сказал Потураев.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" депутат из "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что решение о санкциях с точки зрения национальной безопасности "имеет право и должно быть в стране, которая отстаивает собственный национальный интерес".