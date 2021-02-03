"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Корниенко

Главные темы эфира - вопросы санкций против трех украинских телеканалов и импорта электроэнергии из РФ

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Корниенко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Вопрос санкций против трех украинских телеканалов.
  • Почему СНБО не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из РФ?
  • Все ли члены партии "Слуга народа" поддерживают действия президента?

Смотрите 3 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Александр Корниенко Наталья Влащенко