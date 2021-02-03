"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Корниенко
Главные темы эфира - вопросы санкций против трех украинских телеканалов и импорта электроэнергии из РФ
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Вопрос санкций против трех украинских телеканалов.
- Почему СНБО не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из РФ?
- Все ли члены партии "Слуга народа" поддерживают действия президента?
Смотрите 3 февраля "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".