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Поддержки США мало — эксперт прокомментировала заявление Зеленского о НАТО Анна Шелест рассказала, от чего зависит членство Украины в Североатлантическом альянсе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО является важнейшим вопросом безопасности в Европе. Эксперт-международник Анна Шелест рассказала, что бы президент США ответил на вопрос президента Зеленского, почему Украина еще не в НАТО.

"Это вопрос к президенту Украины, а не к президенту США. В этом вопросе демонстрируется нечеткое понимание того, что именно является членством и что нужно для того, чтобы это членство произошло. Поддержка США, конечно, актуальна как для проведения реформ в Украине, чтобы достичь тех условий, которые четко оговорены для членства, так и в роли влиятельного члена Альянса. Но президент Украины должен четко понимать, что членство в НАТО — это не только мощная армия, это и совместимость нашей армии с членами Альянса, и соответствие норм не только по развитию армии, но и реформы СБУ, реформы разведки, реформы судов, антикоррупционные меры. Здесь помощь США всегда есть", — сказала она.

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Но, по словам эксперта, поддержки только США мало.

"Второй вопрос, что нам нужна поддержка всех 30 членов Альянса, а не только США. С одной стороны, поддержка есть, что Украина должна стать членом, двери открыты, это на каждом саммите проговаривается. Но будем откровенны, что эта поддержка очень отличается от страны к стране. Если страны Балтии, Польша, Румыния готовы предоставлять план действий по членству, то другие, такие как Франция или Германия, медлят и не готовы к этому шагу. А есть Венгрия, которая блокирует заседания", — сказала она.

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Напомним, в интервью, которое транслировалось на платформе HBO, президент отметил, что он ставит вопрос, почему ключевой вопрос для улучшения ситуации с безопасностью в Европе — членство в НАТО — не был решен.