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"Может сыграть против России" — депутат о событиях на Донбассе Представитель украинской делегации в ТКГ оценил идею президента Зеленского о новом формате переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание еще одного формата переговоров по Донбассу параллельно с Нормандским. К новому формату он хочет привлечь президента США Джо Байдена. Это предложение прокомментировал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас мир в ожидании того, какой будет внешняя политика США при Байдене, и в ожидании находится и Россия. Очевидно по многим признакам, что Байден может давить на Россию сильнее, чем это было при президенте Трампе. Но как именно это может происходить, мы пока не знаем и ждем позиции наших американских партнеров. Это первое, что важно для любого формата переговоров, — какой будет роль США и их готовность влиять на ход переговоров", — сказал он.

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Костин ответил, есть ли предпосылки для изменений в Минском формате.

"Давайте не будем привязывать переговоры к географической точке. Минские переговоры — это работа Трехсторонней контактной группы, а где она будет встречаться — это вопрос согласованной позиции участников. Я сейчас не вижу в течение нескольких следующих месяцев, что что-то может измениться — переговоры будут в формате видеоконференций. Но Минский формат играет очень важную роль", — сказал он.

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При этом депутат отметил, что Россия не выполняет обязательства и блокирует процесс, но это может обернуться против нее.

"Мы видим, что Россия, к сожалению, более жестко себя ведет и использует против Украины все что угодно: и провокационные обстрелы, и давление в переговорах, и дезинформацию. Мы настаиваем, чтобы Россия выполняла обязательства, которые уже взяла. Один из примеров, что они не пускают на оккупированную территорию такую организацию, как Красный Крест. Такая же ситуация с блокировкой работы КПВВ. На мой взгляд, то, что Россия поднимает ставки, может сыграть против самой России. США это тоже видят, и весь мир видит, и люди на оккупированных территориях видят, кто блокирует процесс. Но прекращение огня сохраняется, и это означает, что мир возможен", — сказал он.

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