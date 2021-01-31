16:00, Сегодня

С главарями ОРДЛО договариваться нельзя — политолог о переговорах по Донбассу Дмитрий Васильев рассказал, нужно ли говорить с представителями оккупированных территорий

С главарями ОРДЛО Украине не о чем говорить во время переговоров, заявил политолог Дмитрий Васильев в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление Леонида Кравчука о необходимости задать вопросы представителям оккупированных территорий.

"В течение Минских переговоров украинская группа постоянно убеждалась в том, что с этими главарями ни о чем договариваться нельзя. Кстати, их подписи не всегда стоят на бумагах о договоренностях между Украиной и Россией в рамках Минской группы. И в очередной раз можно будет напрямую задать вопрос, но услышать непрямой ответ, который будет говорить о том, что эти главари никакого самостоятельного решения не принимают. Решения принимаются в Кремле небольшим количеством лиц, а то и вообще одним лицом", — сказал он.

Читайте также: "Зачем вы мучаете людей?": Кравчук жестко высказался о России и Донбассе

При этом, по словам эксперта, переговоры важны с формальной точки зрения.

"Никакой особой новости в этом нет, думаю, и для Леонида Макаровича в том числе. Но очень нужны протокольные вещи, когда есть вопрос и запротоколированный ответ. Это очень важно, в том числе и для руководителя ТКГ от Украины", — сказал он.

Ранее украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала "Украина 24" назвал единственный способ освободить Донбасс.